Нет, компания может отражать сотрудников в каком угодно порядке. В разделе 3 расчета страхователи отражают персональные данные на каждого работника (п. 22.1 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@). Порядок не устанавливает, как именно перечислять сотрудников. Нет и условия о том, что в течение года организация не вправе изменить принятый ею порядок.

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Компания вправе выбрать, как ей перечислять сотрудников: по табельным номерам, алфавиту или хаотично. Но для страхователя удобнее упорядочивать сведения — в случае ошибки так проще найти работника.