Представьте копию СНИЛС в инспекцию.

В январе инспекторы принимают годовой расчет по взносам, если СНИЛС сотрудника не сходится с их базой. Страхователь получит уведомление об ошибке. В ответ на него не требуется вносить изменения в отчетность.

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Сообщите инспекторам, что в расчете персональные данные правильные. К ответу приложите копию свидетельства СНИЛС. Документ убедит налоговиков, что компания верно заполнила расчет по взносам. Но инспекторы не смогут вручную внести изменения в базу, верные сведения им может передать только ПФР. Если к следующей отчетной кампании у налоговиков так и не будет правильных данных, то также потребуется писать объяснения в ответ на требование.