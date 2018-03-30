Нет, повторную проверку можно не проводить.

НК не требует собирать досье на контрагентов, чтобы подтвердить должную осмотрительность. Это понятие родилось из практики проверок и разъяснений судов. И скорее всего, оно исчезнет из-за статьи 54.1 НК.

Кодекс требует, чтобы сделку исполнила сторона договора или компания, которой это право передали [подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК]. Проверять будут именно исполнение контракта. То есть оценивается каждая операция по сделке, а не досье, которое партнеры добросовестно собрали друг на друга.

Важная статья:

Как в бухучете отражать расходы на проверку контрагентов

Сейчас важно подтвердить не только реальность сделки или товаров, но и их законное происхождение. Подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 НК предусматривает ответственность добросовестного налогоплательщика, если он приобрел товары у контрагента, который получил их незаконно. Обычно такие контрагенты не отражают в учете продукцию, а значит, не показывают доходы с продаж. По сделке с такими партнерами инспекторы могут снять расходы и вычеты.

На мой взгляд, новая норма кодекса ограничивает деятельность организаций, которые незаконно производят или закупают продукцию, не показывают доходы от ее продажи и т. д. А обязанность по уплате налога возлагается на налогоплательщиков, которые создают спрос на товары теневой экономики.

Нужно установить, каким образом контрагент исполнял сделку, и зафиксировать результаты проверки.