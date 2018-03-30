1230 марта 2018

Как компании проконтролировать контрагента, чтобы выполнить требования НК?

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отвечает:

Единого способа нет.

Например, строительная компания наняла подрядчиков. Ей стоит организовать пропускную систему, чтобы фиксировать приход сотрудников подрядчика. Можно установить гарантии в договоре. Например, о том, что контрагент должен вам сообщать данные своих сотрудников, которые будут выполнять работы, чтобы исполнить сделку.

Если компания покупает товар, то стоит дополнить договор купли-продажи. Добавьте условие об ответственности поставщика, если он продаст неучтенную продукцию.

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