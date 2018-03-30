2130 марта 2018

Сотрудница работала на полставки, потом ушла в декрет. Через неделю у работницы начинается отпуск по уходу за ребенком, и она снова хочет выйти работать на четыре часа в день. Молодая мама также хочет работать у нас внутренним совместителем, тоже на полставки. Сохранится ли право на пособие?

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отвечает:

Нет.

Задача ежемесячного пособия — компенсировать заработок, который мама не получает, так как ухаживает за ребенком. Если мама будет работать на основном месте на полставки и еще на полставки внутренним совместителем, то она будет трудиться целый день. То есть не сможет ухаживать за малышом. А значит, права на пособие у работницы нет [п. 43 Положения, утв. приказом Минздравсоцразвития от 23.12.2009 № 1012н].

Из ситуации есть два выхода. Во-первых, закон не запрещает компании выплачивать пособие маме, которая работает полный день. Правда, ФСС не возместит деньги. Во-вторых, отпуск по уходу может оформить другой член семьи, который будет ухаживать за ребенком. Например, папа малыша или бабушка.

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