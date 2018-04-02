182 апреля 2018

Роструд присвоил различным видам трудовых нарушений баллы от 1 до 10 в зависимости от степени риска. Новый перечень ведомство разместило на своем сайте rostrud.ru. Нужно ли компаниям ориентироваться на новый перечень типовых нарушений в своей работе?

Темы:

отвечает:

Компаниям стоит обратить внимание на новый перечень нарушений.

Но в повседневной работе я бы рекомендовал работодателям ориентироваться на проверочные листы (утв. приказом Роструда от 10.11.2017 № 655).

Трудинспекторы используют их в работе с этого года. В проверочных листах более полный перечень возможных нарушений. Большой блок вопросов из проверочных листов мы посвятили зарплатным нарушениям. Компания может заранее протестировать себя и определить, будут ли к ней претензии на проверке.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.