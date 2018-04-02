Компаниям стоит обратить внимание на новый перечень нарушений.

Но в повседневной работе я бы рекомендовал работодателям ориентироваться на проверочные листы (утв. приказом Роструда от 10.11.2017 № 655).

Трудинспекторы используют их в работе с этого года. В проверочных листах более полный перечень возможных нарушений. Большой блок вопросов из проверочных листов мы посвятили зарплатным нарушениям. Компания может заранее протестировать себя и определить, будут ли к ней претензии на проверке.

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