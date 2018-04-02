132 апреля 2018

Мы ошибочно отразили в программе покупку не на 20 тыс. руб., а на 100 тыс. руб. Получается, что мы завысили сумму вычетов по НДС. Моя коллега говорит, что в уточненке не нужно заново заполнять весь раздел 8, а достаточно оформить к нему приложение 1. Разве это правильно?

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отвечает:

Уточнить раздел 8 можно двумя способами.

В любом случае нужно оформить приложение 1 к разделу 8 декларации. В строке 001 приложения 1 поставьте признак 0.

Уточнить книгу покупок в разделе 8 можно по-разному. Первый способ – сдайте раздел заново с правильными сведениями и признаком 0. Второй способ – заполните в разделе 8 ИНН, КПП и проставьте признак 1. Также представьте все остальные разделы, которые заполняли в первичной декларации. Такие разъяснения дает ФНС (письма от 11.01.2017 № АС-4-15/200, от 21.03.2016 № СД-4-3/4581@).

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