Уточнить раздел 8 можно двумя способами.

В любом случае нужно оформить приложение 1 к разделу 8 декларации. В строке 001 приложения 1 поставьте признак 0.

Уточнить книгу покупок в разделе 8 можно по-разному. Первый способ – сдайте раздел заново с правильными сведениями и признаком 0. Второй способ – заполните в разделе 8 ИНН, КПП и проставьте признак 1. Также представьте все остальные разделы, которые заполняли в первичной декларации. Такие разъяснения дает ФНС (письма от 11.01.2017 № АС-4-15/200, от 21.03.2016 № СД-4-3/4581@).