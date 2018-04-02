562 апреля 2018

Сотрудник женился и просит предоставить отпуск за свой счет в связи со свадьбой. Вправе ли мы отказать работнику?

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отвечает:

Предоставьте сотруднику отпуск в связи со свадьбой.

Работник вправе взять отпуск за свой счет, но требуется согласие работодателя (ст. 128 ТК). Есть исключения. Например, нельзя отказать в отпуске до пяти календарных дней сотруднику, который вступил в брак.

Работнику достаточно представить заявление и прописать причину, по которой он просит отпуск. Если уволить работника за прогул, судьи будут на стороне работника (определение Кемеровского областного суда от 17.08.2012 № 33–7790).

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