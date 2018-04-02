232 апреля 2018

Наша компания применяла в 2017 году упрощенку с объектом «доходы», а с 2018-го перешли на объект «доходы минус расходы». В декабре 2017 года мы получили от покупателя аванс, отгрузили ему товар и сами расплатились за него с поставщиком уже в январе 2018 года. Вправе ли мы учесть в расходах стоимость товаров?

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отвечает:

Вы вправе учесть в расходах стоимость товаров, которые реализовали в период применения упрощенки с объектом «доходы минус расходы».

Компании, которые применяют упрощенку, вправе учитывать расходы на товары для перепродажи. Для этого нужно получить товары, оплатить их поставщику и реализовать своему покупателю (ст. 346.17 НК). Вы эти требования выполнили в январе, поэтому вправе признать расходы на товары. Факт оплаты товара покупателем не влияет на право продавца списать расходы.

Переходные правила расчета налоговой базы прописаны в кодексе для случаев, когда компания меняет налоговый режим. А также для списания основных средств и нематериальных активов, если организация на упрощенке переходит с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы» (п. 2.1 ст. 346.25 НК).

Чтобы признать расходы на товары, когда компания на упрощенке меняет объект, нет специальных правил. Поэтому нужно применять общие правила о доходах и расходах на упрощенке.

Расходы при упрощенке признают в том периоде, к которому они относятся. По кодексу расходы возникают, когда выполнены все условия, чтобы их списать.

Компания вправе учесть траты на товары, которые получила на «доходной» упрощенке, если условия для признания расходов выполнила уже после того, как начала применять объект «доходы минус расходы» (письмо Минфина от 31.12.2013 № 03-11-06/2/58778). Даже если продавец выполнил одно из условий, когда еще применял объект «доходы».

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