342 апреля 2018

Два года назад поставили товар контрагенту. Но он не смог с нами расплатиться и обанкротился. В конце 2017 года приставы нам передали его нереализованное имущество — металлолом в составе морского судна. Мы должны начислить НДС, если реализуем металлолом?

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отвечает:

Да, начислите НДС, но налог в такой сделке заплатит покупатель.

До 1 января 2018 года Налоговый кодекс освобождал от налогообложения операции по продаже металлолома [подп. 25 п. 2 ст. 149 НК в ред. до 27.12.2017]. Но с 1 января реализацию такого товара убрали из списка необлагаемых операций.

Теперь при продаже лома и отходов черных и цветных металлов нужно начислять НДС. Но платить налог обязан покупатель, а не продавец. Именно покупатель считается налоговым агентом по таким операциям [п. 8 ст. 161 НК]. Если вы реализуете металлолом, в счете-фактуре сделайте отметку «НДС исчисляется налоговым агентом».

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