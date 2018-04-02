Да, начислите НДС, но налог в такой сделке заплатит покупатель.

До 1 января 2018 года Налоговый кодекс освобождал от налогообложения операции по продаже металлолома [подп. 25 п. 2 ст. 149 НК в ред. до 27.12.2017]. Но с 1 января реализацию такого товара убрали из списка необлагаемых операций.

Теперь при продаже лома и отходов черных и цветных металлов нужно начислять НДС. Но платить налог обязан покупатель, а не продавец. Именно покупатель считается налоговым агентом по таким операциям [п. 8 ст. 161 НК]. Если вы реализуете металлолом, в счете-фактуре сделайте отметку «НДС исчисляется налоговым агентом».