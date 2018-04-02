272 апреля 2018

Оказываем услуги. В 2018 году перешли на упрощенку с общей системы. В декабре купили для нашего инженера ноутбук стоимостью 53 100 руб., НДС — 8100 руб. НДС поставили к вычету. Как теперь быть с вычетом, его надо восстановить?

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отвечает:

Компании, которые перешли с общей системы на упрощенку, должны восстановить всю сумму НДС, которую ранее приняли к вычету [подп. 2 п. 3 ст. 170 НК].

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