Компании, которые перешли с общей системы на упрощенку, должны восстановить всю сумму НДС, которую ранее приняли к вычету [подп. 2 п. 3 ст. 170 НК].
272 апреля 2018
Оказываем услуги. В 2018 году перешли на упрощенку с общей системы. В декабре купили для нашего инженера ноутбук стоимостью 53 100 руб., НДС — 8100 руб. НДС поставили к вычету. Как теперь быть с вычетом, его надо восстановить?
Тема: УСН
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Регистр учета доходов и расходов полученных в рамках целевого финансирования
- Регистр учета основных средств при упрощенке
- Учетная политика организации. Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Учетная политика организации. Торговля. УСН (доходы минус расходы)
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