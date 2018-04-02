192 апреля 2018

На время декрета и отпуска по уходу за ребенком основной сотрудницы заключили срочный трудовой договор. Основная сотрудница уволилась, но при этом не выходила из отпуска. Новый сотрудник нас устраивает, и мы хотим принять его на постоянную работу. Как оформить трудовые отношения?

Темы:

отвечает:

Вы вправе подписать дополнительное соглашение к срочному договору.

Компания вправе заключить срочный трудовой договор на время декрета основного сотрудника. Причем в контракте необязательно отражать дату окончания срока. Он прекратится, как только основной сотрудник выйдет на работу (ч. 3 ст. 79 ТК).

В вашем случае работница уволилась, не выходя из отпуска по уходу. Следовательно, оснований для расторжения срочного договора нет. У вас есть два варианта действий. Во-первых, вы вправе расторгнуть временный договор и заключить с сотрудником бессрочный. В таком случае потребуется сделать две записи в трудовой, выдать сотруднику зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, копию СЗВ-М и т. д.

Есть более простой вариант. В данном случае вы вправе подписать дополнительное соглашение к первоначальному договору о том, что он считается бессрочным. Тогда выдавать компенсацию и делать записи в трудовой не нужно.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.