Вы вправе подписать дополнительное соглашение к срочному договору.

Компания вправе заключить срочный трудовой договор на время декрета основного сотрудника. Причем в контракте необязательно отражать дату окончания срока. Он прекратится, как только основной сотрудник выйдет на работу (ч. 3 ст. 79 ТК).

В вашем случае работница уволилась, не выходя из отпуска по уходу. Следовательно, оснований для расторжения срочного договора нет. У вас есть два варианта действий. Во-первых, вы вправе расторгнуть временный договор и заключить с сотрудником бессрочный. В таком случае потребуется сделать две записи в трудовой, выдать сотруднику зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, копию СЗВ-М и т. д.

Есть более простой вариант. В данном случае вы вправе подписать дополнительное соглашение к первоначальному договору о том, что он считается бессрочным. Тогда выдавать компенсацию и делать записи в трудовой не нужно.