Нет.

План проверок формируют с учетом категории риска, которую Роструд присваивает компаниям. Кстати, критерии, по которым мы относим работодателей к таким категориям, недавно уточнили (постановление Правительства от 09.02.2018 № 134).

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Какие нарушения будут искать трудинспекторы на ближайших проверках

К примеру, компаниям, которые не нарушают права работников и у которых не было несчастных случаев со смертельным исходом, трудинспекторы теперь вправе присвоить более низкую степень риска. Это означает, что плановые проверки в таких организациях будут проходить реже.

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