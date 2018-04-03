113 апреля 2018

Роструд присвоил различным видам трудовых нарушений баллы от 1 до 10 в зависимости от степени риска. Новый перечень ведомство разместило на своем сайте rostrud.ru. Новый перечень повлияет на выбор компаний, куда инспекторы пойдут с проверкой?

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отвечает:

Нет.

План проверок формируют с учетом категории риска, которую Роструд присваивает компаниям. Кстати, критерии, по которым мы относим работодателей к таким категориям, недавно уточнили (постановление Правительства от 09.02.2018 № 134).

К примеру, компаниям, которые не нарушают права работников и у которых не было несчастных случаев со смертельным исходом, трудинспекторы теперь вправе присвоить более низкую степень риска. Это означает, что плановые проверки в таких организациях будут проходить реже.

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