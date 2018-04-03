193 апреля 2018

Из-за сбоя в учетной программе сотруднику перечислили лишнюю зарплату. Работник не против, если компания удержит у него переплату. Как это оформить?

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отвечает:

Возьмите с сотрудника письменное согласие на удержание денег.

Пусть напишет в нем сумму переплаты. В течение месяца после того, как обнаружили ошибку, издайте приказ об удержании денег. С документом ознакомьте сотрудника под подпись. После этого можете вычесть деньги из его зарплаты.

Но сумма удержания не должна превышать 20 процентов от зарплаты за вычетом НДФЛ (абз. 1 ст. 138 ТК). Если она больше — удерживайте деньги постепенно, по 20 процентов из каждой последующей зарплаты. Если проигнорируете эти правила, то трудинспекторы могут потребовать штраф — 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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