Про индексацию можно написать, например, в положении об оплате труда или в отдельном приказе директора.

В документе укажите процент, на который будете увеличивать оклады. Его вы вправе установить самостоятельно. Также уточните, как часто собираетесь индексировать выплаты — раз в квартал, раз в год или с другой периодичностью.

Если записи про индексацию зарплаты в локальных актах не закрепить, трудинспекторы могут оштрафовать компанию на 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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