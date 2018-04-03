153 апреля 2018

Компания на общей системе. Наш сотрудник уволился в начале марта, спецодежду не сдал. Стоимость спецодежды мы удержали из зарплаты работника при окончательном расчете в день увольнения. При этом мы рассчитали сумму НДС и учли ее в расчетах с сотрудником, но забыли выставить счет-фактуру. Обнаружили это только в апреле. Как теперь начислить НДС?

Темы:

отвечает:

Вы можете составить справку-расчет о сумме НДС, который начислили с реализации «физикам», и зарегистрировать ее в книге продаж.

Компания обязана выставить счет-фактуру в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара. Но можно не составлять документ, если покупатель не вправе заявить налоговый вычет по НДС (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК). Например, применяет спецрежим.

Нужно письменное согласие покупателя, чтобы оформить реализацию без счета-фактуры. В таком случае продавец вправе зарегистрировать в книге продаж первичный документ на отгрузку.

С продажи «физику» организация обязана начислить НДС, но оформлять счет-фактуру не требуется. Также нет необходимости запрашивать согласие работника на реализацию без счета-фактуры.

В Минфине считают, что компания вправе начислить НДС при реализации «физикам» на основании сводного документа за период (письмо от 19.10.2015 № 03-07-09/59679). Например, можно оформить и отразить в книге продаж бухгалтерскую справку-расчет о сумме налога с реализации за день, месяц или квартал.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.