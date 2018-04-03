Вы можете составить справку-расчет о сумме НДС, который начислили с реализации «физикам», и зарегистрировать ее в книге продаж.

Компания обязана выставить счет-фактуру в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара. Но можно не составлять документ, если покупатель не вправе заявить налоговый вычет по НДС (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК). Например, применяет спецрежим.

Нужно письменное согласие покупателя, чтобы оформить реализацию без счета-фактуры. В таком случае продавец вправе зарегистрировать в книге продаж первичный документ на отгрузку.

С продажи «физику» организация обязана начислить НДС, но оформлять счет-фактуру не требуется. Также нет необходимости запрашивать согласие работника на реализацию без счета-фактуры.

В Минфине считают, что компания вправе начислить НДС при реализации «физикам» на основании сводного документа за период (письмо от 19.10.2015 № 03-07-09/59679). Например, можно оформить и отразить в книге продаж бухгалтерскую справку-расчет о сумме налога с реализации за день, месяц или квартал.