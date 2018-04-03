Вы вправе списать расходы на обучение сотрудника, даже если он не прошел итоговую аттестацию.

Компании на упрощенке списывают расходы на подготовку сотрудников. При этом нужно соблюдать те же требования, что и по налогу на прибыль (подп. 33 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК). На упрощенке кассовый метод. Поэтому учеба должна быть также оплачена (п. 2 ст. 346.17 НК).

Кодекс разрешает списать траты на профессиональную подготовку. Подтвердят расходы договор между компанией и организацией, где учился работник, а также документы об оплате компанией обучения. Также нужно проверить аккредитацию образовательной организации. Условие о том, что сотрудник должен пройти итоговую аттестацию, не прописано для расходов на обучение.