Отметку о техническом состоянии автомобиля в путевом листе может проставить специалист, который прошел профессиональную подготовку или переподготовку.

Организация обязана обеспечить безопасность дорожного движения, если использует автомобиль (п. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ). Для этого проверяют состояние здоровья водителя и техническое состояние автомобиля перед каждым рейсом и после.

Отметки о проверке нужно проставить в путевом листе (п. 16.1 приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152). При этом работник, который проверяет исправность автомобиля, может быть штатным или работать по гражданскому договору. Также механик должен подтвердить, что у него есть знания, необходимые для технического контроля машины.

Право подтвердить, что автомобиль готов к безопасному использованию, дает диплом об образовании по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Также подойдет диплом о переподготовке на контролера технического состояния автомобилей (п. 14.3 приказа Минтранса от 28.09.2015 № 287).

Требование о проверке автомашин квалифицированными специалистами обязаны соблюдать все компании, даже если они не относятся к транспортным (решение Верховного суда от 19.10.2017 № АКПИ17-718). Иначе организацию оштрафуют на 30 тыс. руб. (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП).

Если в компании есть сотрудник с нужной квалификацией, то можно предложить ему работу. Добавьте в штатное расписание должность механика, оформите договор и приказ о приеме на работу.