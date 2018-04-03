103 апреля 2018

Иногда компании сложно определить конкретное время для обеда. Например, в магазине нельзя предсказать, когда не будет покупателей. Как в таком случае отразить в трудовом договоре время перерыва?

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отвечает:

Надо определить в договоре время обеда, даже если для работодателя это сложно. Если все сотрудники обедают в одно и то же время, то условие надо записать в правилах внутреннего трудового распорядка. Если у каждого сотрудника или у некоторых из них свой график, то условие надо прописать в трудовом договоре.

Часто компании устанавливают сотрудникам разное время перерыва, чтобы не прекращать работу. Если сотрудник из-за особенностей производства не может отлучаться, то надо создать условия, чтобы он обедал на рабочем месте [ст. 108 ТК].

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