Надо определить в договоре время обеда, даже если для работодателя это сложно. Если все сотрудники обедают в одно и то же время, то условие надо записать в правилах внутреннего трудового распорядка. Если у каждого сотрудника или у некоторых из них свой график, то условие надо прописать в трудовом договоре.

Часто компании устанавливают сотрудникам разное время перерыва, чтобы не прекращать работу. Если сотрудник из-за особенностей производства не может отлучаться, то надо создать условия, чтобы он обедал на рабочем месте [ст. 108 ТК].