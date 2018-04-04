Зависит от того, чем занимается компания.

Существует перечень организаций, обязательный аудит отчетности которых должны проводить только аудиторские компании. Например, нельзя привлекать предпринимателей для аудита компаний, ценные бумаги которых допущены к торгам.

Аудит негосударственных пенсионных фондов, кредитных и страховых организаций также могут проводить только юридические лица (ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Полный перечень компаний, обязательный аудит отчетности которых могут проводить только аудиторские организации, есть на сайте www.minfin.ru (информация от 12.01.2018). Например, это акционерные общества (п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Если ваша компания не входит в число таких организаций, то вы вправе поручить аудиторскую проверку предпринимателю. Стоимость услуг аудитора включите в прочие расходы (подп. 17 п. 1 ст. 264 НК).

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