Компанию могут оштрафовать за то, что она не удержала НДФЛ. Штраф — 20 процентов от суммы неудержанного налога (ст. 123 НК). Кроме того, инспекторы могут начислить пени.

Важная статья:

Какие налоговые риски скрываются в договорах с предпринимателями

Налоговики решат, что предприниматель выполняет условия договора как обычное физлицо. Поэтому налоговым агентом по НДФЛ является компания.

Она должна удерживать и платить в бюджет НДФЛ с каждой выплаты по договору (п. 1 ст. 226 НК). Даже если в договоре вы укажете, что физлицо самостоятельно уплачивает НДФЛ, проверяющие штраф не отменят (письмо Минфина от 09.03.2016 № 03-04-05/12891).

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