Компанию могут оштрафовать за то, что она не удержала НДФЛ. Штраф — 20 процентов от суммы неудержанного налога (ст. 123 НК). Кроме того, инспекторы могут начислить пени.
Налоговики решат, что предприниматель выполняет условия договора как обычное физлицо. Поэтому налоговым агентом по НДФЛ является компания.
Она должна удерживать и платить в бюджет НДФЛ с каждой выплаты по договору (п. 1 ст. 226 НК). Даже если в договоре вы укажете, что физлицо самостоятельно уплачивает НДФЛ, проверяющие штраф не отменят (письмо Минфина от 09.03.2016 № 03-04-05/12891).
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>