Если хозяйство ведет только сельхоздеятельность, то применяет нулевую ставку по налогу на прибыль.

В этом случае в поле признака налогоплательщика нужно указать код 2. Обычно у сельхозпроизводителей есть поступления и от других видов деятельности. Например, от сдачи имущества в аренду. Покажите их в декларации под кодом 1.

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Для таких видов деятельности действует общая ставка 20 процентов. Доходы и расходы с разными кодами отразите в отдельных листах 02 и приложениях к ним. Налог к доплате или уменьшению отразите в общем листе 01 независимо от того, сколько листов 02 в отчете.