144 апреля 2018

Какой код поставить в поле «Признак налогоплательщика (код)» листа 02 и приложениях к нему? От этого зависит правильность расчета авансов по налогу в учетной программе.

Тема:

отвечает:

Если хозяйство ведет только сельхоздеятельность, то применяет нулевую ставку по налогу на прибыль.

В этом случае в поле признака налогоплательщика нужно указать код 2. Обычно у сельхозпроизводителей есть поступления и от других видов деятельности. Например, от сдачи имущества в аренду. Покажите их в декларации под кодом 1.

Для таких видов деятельности действует общая ставка 20 процентов. Доходы и расходы с разными кодами отразите в отдельных листах 02 и приложениях к ним. Налог к доплате или уменьшению отразите в общем листе 01 независимо от того, сколько листов 02 в отчете.

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