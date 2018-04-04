64 апреля 2018

Мы заплатили налог позже срока. За это инспекция выписала штраф. На следующий день мы переехали. Теперь относимся к другой инспекции. Хотим оплатить штраф. В какую инспекцию перечислять деньги — в старую или новую?

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отвечает:

Если вам вручили только акт или решение, то советую пока не перечислять штраф.

Штраф — это не налог, пени на него не начисляют. Старая налоговая сама передаст коллегам решение о привлечении к ответственности. Затем новая инспекция перенесет доначисление на лицевой счет компании и выставит требование.

Если вы сейчас заплатите на старый ОКТМО, то может получиться, что прежняя инспекция успеет передать данные о штрафе до того, как увидит оплату. Новая инспекция повторно выставит требование.

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