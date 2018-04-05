175 апреля 2018

Мы заключили договор подряда с предпринимателем. Печать в договоре предприниматель не поставил, а только расписался. Будет ли действителен такой договор?

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отвечает:

Печать в договоре необязательна, поэтому достаточно подписи. Кроме того, у предпринимателя печати может не быть вовсе. Закон не требует ее заводить (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Проверьте, чтобы в договоре не было условия о том, что стороны скрепляют его печатью. Если такой пункт есть, договор лучше переоформить.

Многие предприниматели имеют печать и ставят ее на документах. Поэтому у налоговиков могут быть вопросы к договору на проверке. На этот случай можно попросить у предпринимателя письмо, в котором он укажет, что работает без печати.

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