Печать в договоре необязательна, поэтому достаточно подписи. Кроме того, у предпринимателя печати может не быть вовсе. Закон не требует ее заводить (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Проверьте, чтобы в договоре не было условия о том, что стороны скрепляют его печатью. Если такой пункт есть, договор лучше переоформить.

Важная статья:

Инспекторы видят схему в договорах с предпринимателями

Многие предприниматели имеют печать и ставят ее на документах. Поэтому у налоговиков могут быть вопросы к договору на проверке. На этот случай можно попросить у предпринимателя письмо, в котором он укажет, что работает без печати.

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