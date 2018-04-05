135 апреля 2018

Компания заключила договор подряда с предпринимателем — бывшим госслужащим. Мы не уведомили об этом его бывшего работодателя. Есть ли какое-то наказание за это?

Тема:

отвечает:

Да, за это могут оштрафовать.

Вы обязаны в 10-дневный срок сообщить, что заключили договор с бывшим госслужащим на сумму более 100 000 руб. в месяц. Но при условии, что он уволился с госслужбы с течение двух лет до заключения договора (п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ), а должность, которую он занимал, входит в определенный перечень, например должность налогового инспектора или помощника прокурора (Указ Президента от 18.05.2009 № 557). Сообщение нужно направить по последнему месту госслужбы физлица, ныне предпринимателя.

За нарушение этих правил директора могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб., а компанию — до 500 000 руб. (ст. 19.29 КоАП). Штраф возможен, даже если бывшего работодателя вы уведомите, но позже 10-дневного срока.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.