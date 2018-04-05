Да, за это могут оштрафовать.

Вы обязаны в 10-дневный срок сообщить, что заключили договор с бывшим госслужащим на сумму более 100 000 руб. в месяц. Но при условии, что он уволился с госслужбы с течение двух лет до заключения договора (п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ), а должность, которую он занимал, входит в определенный перечень, например должность налогового инспектора или помощника прокурора (Указ Президента от 18.05.2009 № 557). Сообщение нужно направить по последнему месту госслужбы физлица, ныне предпринимателя.

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За нарушение этих правил директора могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб., а компанию — до 500 000 руб. (ст. 19.29 КоАП). Штраф возможен, даже если бывшего работодателя вы уведомите, но позже 10-дневного срока.

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