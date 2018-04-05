Вы можете заключить такой договор, но безопаснее, чтобы предприниматель добавил эту деятельность в ЕГРИП.

Налоговики считают, что один из признаков недобросовестного контрагента — когда его реальный бизнес не соответствует виду деятельности, указанному в реестре. Например, инспекторы могут решить, что услуги по перевозке оказывал не предприниматель. Тогда откажут компании в расходах.

Недавно чиновники высказали мнение, что компания должна удерживать НДФЛ с доходов предпринимателя. При условии, что он получил их от деятельности, которую не заявил для Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (письмо Минфина от 22.11.2017 № 03-04-06/77155).

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