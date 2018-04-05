105 апреля 2018

Как посчитать среднюю долю вычетов в отчете 1-НДС обычным компаниям, которые не применяют ставку 0 процентов?

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отвечает:

Эти компании при расчете средней доли вычетов берут только операции, облагаемые по налоговым ставкам 18, 10 процентов и расчетным ставкам.

Долю вычетов по отчету 1-НДС можно рассчитать так. Взять сумму вычетов по НДС, разделить на сумму налога к начислению и умножить на 100 процентов.

То есть сумму в строке 210 отчета 1-НДС по России или региону разделить на показатель в строке 110 и умножить на 100 процентов.

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