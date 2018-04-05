Срочно подайте корректирующую 6-НДФЛ. Иначе компанию оштрафуют за недостоверные сведения в отчете.

Компания обязана рассчитаться с работниками в течение 15 календарных дней после периода, за который начислила зарплату. Конкретную дату прописывают во внутренних документах (ст. 136 ТК).

Вы должны были перечислить зарплату сотрудникам 12 марта. Компания нарушила трудовое законодательство, когда задержала оплату на пять календарных дней.

За дни просрочки нужно начислить проценты в пользу каждого из работников (ст. 236 ТК). Трудинспекторы могут выписать компании штраф до 50 тыс. руб., если успеют ее проверить в течение года после нарушения (ст. 5.27, ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

Инспекция труда не узнает о нарушении от налоговиков, они не передают туда сведения из 6-НДФЛ. Но ваш вариант заполнения отчета вызовет вопросы у налоговой.

Вы перечислили налог 15 марта, а в справке отразили крайний срок уплаты 14.03.2018. Фактически вы перечислили НДФЛ без задержек, но это нужно будет подтвердить расчетно-платежными документами по зарплате.

Контролеры вправе оштрафовать компанию на 500 руб. за недостоверные сведения в 6-НДФЛ. На камеральную проверку у инспекторов есть три месяца после того, как они получили расчет (п. 2 ст. 88 НК).

Подайте корректировку как можно скорее. Если исправить ошибки до того, как контролеры обнаружат неточности, компанию не должны оштрафовать (п. 2 ст. 126.1 НК).