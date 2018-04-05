Вы вправе списать стоимость съемного оборудования в материальные расходы.

Компания амортизирует имущество, у которого срок полезного использования свыше12 месяцев, а первоначальная стоимость более 100 тыс. руб. Стоимость каждой из ваших покупок менее лимита в 100 тыс. руб. Их не нужно учитывать в составе основных средств.

Важная статья:

Можно упростить учет материальных запасов

Модернизацией признают работы, в результате которых изменится производственное или служебное назначение актива (п. 2 ст. 257 НК).

Погрузчик можно применять для разных работ, при этом съемное оборудование используют поочередно. Поэтому гидромолот и трамбовочную плиту учитывайте отдельно. Стоимость погрузчика увеличивать не надо. С этим давно согласились судьи (постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.11.2005 № А26-3319/2005–23). Можно единовременно списать траты на съемное оборудование, стоимость которого меньше, чем лимит для основных средств в налоговом учете.