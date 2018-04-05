Для отчета рассчитайте взносы на медицинское страхование из базы по компании в целом и тарифа, который применяет организация.

С 1 января 2018 года налоговики проверяют расчет по новым контрольным соотношениям. В отличие от прежних теперь даже на копейку не допускается расхождение суммы по компании в целом и суммы значений по каждому работнику (письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@).

Из-за расхождений инспекторы вправе признать расчет непредставленным, но только если не сходятся суммы по пенсионным взносам и неравенство прописано в пункте 7 статьи 431 НК. Разницы по взносам в ФОМС не приведут к тому, что расчет признают непредставленным.

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Компания обязана вести учет начислений и взносов по каждому работнику. Но в расчете взносы на медицинское страхование по каждому работнику не отражают.

В отчетности по строке 050 подраздела 1.2 раздела 1 запишите базу для начисления взносов по компании в целом. Ее определяют как сумму начислений, которые облагают взносами в пользу каждого из работников (п. 1, 2 ст. 421 НК).

По строке 060 отразите суммы взносов на медицинское страхование по компании в целом. Их рассчитывают исходя из базы для начисления взносов по организации и тарифа (п. 1 ст. 431 НК).