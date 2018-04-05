Да, спишите расходы.

Компании-лизингополучатели вправе учесть расходы, которые направлены на то, чтобы довести лизинговое оборудование до рабочего состояния. Вы не вправе ездить на машине без аптечки и огнетушителя [п. 7.7 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.10.1993 № 1090].

Важная статья:

Какие проводки делать по договору лизинга

Учтите затраты как материальные или прочие [подп. 2 п. 1 ст. 254, подп. 49 п. 1 ст. 264 НК]. Но надо подтвердить, что транспорт вы используете в производственной деятельности [п. 1 ст. 252 НК].