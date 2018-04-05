165 апреля 2018

Занимаемся грузоперевозками. В конце 2017 года взяли в лизинг три грузовых автомобиля. Позже заметили, что в них не было аптечек, буксировочных тросов и огнетушителей. Недостающие средства докупили, без них транспортное средство использовать нельзя. В лизинговые платежи такие затраты не входят. Вправе ли мы учесть стоимость товаров для лизинговых автомобилей?

Темы:

отвечает:

Да, спишите расходы.

Компании-лизингополучатели вправе учесть расходы, которые направлены на то, чтобы довести лизинговое оборудование до рабочего состояния. Вы не вправе ездить на машине без аптечки и огнетушителя [п. 7.7 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.10.1993 № 1090].

Учтите затраты как материальные или прочие [подп. 2 п. 1 ст. 254, подп. 49 п. 1 ст. 264 НК]. Но надо подтвердить, что транспорт вы используете в производственной деятельности [п. 1 ст. 252 НК].

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.