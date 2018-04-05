В 2016 году взяли у дружественного контрагента беспроцентный заем в размере 7 млн руб. Мы возвращаем заем ежемесячно. Пока до конца не погасили долг. В декларации мы не отразили доход от беспроцентного займа. Правы ли мы?
Компания берет у другой организации заем, а полученные деньги она обязуется вернуть. В кодексе сказано, что средства по договорам кредита и займа не увеличивают базу по налогу на прибыль [подп. 10 п. 1 ст. 251 НК].
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