355 апреля 2018

Заключили с сотовым оператором договор на обслуживание. Тариф безлимитный, цена 1300 руб. в месяц. Директор сам оплачивает связь, а затем компания компенсирует траты. Директор использует личный телефон, а не компании. Вправе ли мы учесть расходы на мобильную связь для руководителя?

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отвечает:

Вы вправе списать расходы на оплату услуг связи [подп. 25 п. 1 ст. 264 НК].

НК не делает исключений в отношении мобильной связи. Тот факт, что мобильный телефон не находится на балансе компании, а принадлежит директору, не лишает организацию права учесть расходы.

Утвердите приказом руководителя перечень должностей сотрудников, которым необходима сотовая связь для работы. Включите в этот список директора.

Также необходим договор с оператором на оказание услуг связи. Кроме того, переговоры руководителя должны быть связаны с деятельностью компании. Поэтому безопаснее получать от оператора детализированные счета с расшифровкой звонков с телефонного номера. Они подтвердят, что разговоры директора связаны со служебными вопросами.

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