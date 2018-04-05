Вы вправе списать расходы на оплату услуг связи [подп. 25 п. 1 ст. 264 НК].

НК не делает исключений в отношении мобильной связи. Тот факт, что мобильный телефон не находится на балансе компании, а принадлежит директору, не лишает организацию права учесть расходы.

Утвердите приказом руководителя перечень должностей сотрудников, которым необходима сотовая связь для работы. Включите в этот список директора.

Также необходим договор с оператором на оказание услуг связи. Кроме того, переговоры руководителя должны быть связаны с деятельностью компании. Поэтому безопаснее получать от оператора детализированные счета с расшифровкой звонков с телефонного номера. Они подтвердят, что разговоры директора связаны со служебными вопросами.