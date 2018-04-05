За обособленные подразделения отчитывайтесь в ИФНС того района, где они состоят на учете.

В декларации каждого обособленного подразделения отразите налоговую базу в целом по организации и налоговую базу этого обособленного подразделения исходя из его доли.

Ее рассчитайте по правилам статьи 288 НК. За головной офис сдайте общую декларацию с показателями всех подразделений и компании. В строке 40 приложения 5 к листу 02 отразите долю налоговой базы, которая приходится только на головной офис, а также заполните приложение 5 к листу 02 по каждому обособленному подразделению.