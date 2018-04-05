95 апреля 2018

Головной офис компании в Иркутске. Открыли филиалы в Новосибирской области. Куда сдавать декларации?

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отвечает:

За обособленные подразделения отчитывайтесь в ИФНС того района, где они состоят на учете.

В декларации каждого обособленного подразделения отразите налоговую базу в целом по организации и налоговую базу этого обособленного подразделения исходя из его доли.

Ее рассчитайте по правилам статьи 288 НК. За головной офис сдайте общую декларацию с показателями всех подразделений и компании. В строке 40 приложения 5 к листу 02 отразите долю налоговой базы, которая приходится только на головной офис, а также заполните приложение 5 к листу 02 по каждому обособленному подразделению.

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