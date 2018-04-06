Вы не обязаны записывать в график отпусков нового работника.

За две недели до нового года компании составляют график отпусков. Можно использовать форму из постановления Госкомстата от 05.01.2004 № 1 или разработать свою.

ТК не обязывает компанию дополнять утвержденный график отпусков, если вы принимаете на работу новых сотрудников (ст. 123 ТК). Но это не значит, что новичок не сможет отдохнуть.

Чтобы пойти в отпуск, сотрудник должен направить работодателю заявление в свободной форме. Безопаснее сделать это за две недели до отпуска. Но работодатель вправе предоставить отпуск, если работник предупредит его за меньшее время. После согласования руководитель издает приказ и составляет расписку-расчет.

Компания вправе дополнить график сведениями о днях отдыха новых сотрудников. Для этого составьте дополнительный график, в который включите новеньких. Ознакомьте под подпись сотрудника с документом.

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