236 апреля 2018

Руководитель нашей компании в декабре прошлого года подписал приказ, которым утвердил график отпусков на 2018 год. Сейчас мы приняли на работу нового сотрудника. Надо ли вносить изменения в график отпусков?

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отвечает:

Вы не обязаны записывать в график отпусков нового работника.

За две недели до нового года компании составляют график отпусков. Можно использовать форму из постановления Госкомстата от 05.01.2004 № 1 или разработать свою.

ТК не обязывает компанию дополнять утвержденный график отпусков, если вы принимаете на работу новых сотрудников (ст. 123 ТК). Но это не значит, что новичок не сможет отдохнуть.

Чтобы пойти в отпуск, сотрудник должен направить работодателю заявление в свободной форме. Безопаснее сделать это за две недели до отпуска. Но работодатель вправе предоставить отпуск, если работник предупредит его за меньшее время. После согласования руководитель издает приказ и составляет расписку-расчет.

Компания вправе дополнить график сведениями о днях отдыха новых сотрудников. Для этого составьте дополнительный график, в который включите новеньких. Ознакомьте под подпись сотрудника с документом.

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