256 апреля 2018

У предпринимателя нет наемных сотрудников. Он на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Как рассчитать взносы с доходов свыше 300 тыс. руб.?

Тема:

отвечает:

Предпринимателю необходимо рассчитать взносы исходя из налоговой базы по упрощенке за вычетом 300 тыс. руб.

Бизнесмены платят взносы в ПФР по тарифу 1 процент, если доходы превысили 300 тыс. руб. Например, бизнесмен на упрощенке с объектом «доходы» вычтет 300 тыс. руб. из дохода (п. 9 ст. 430 НК).

Верховный суд разрешал посчитать взносы из разницы между базой по упрощенке и суммой в 300 тыс. руб. (определение от 22.11.2017 № 303-КГ17-8359).

Чтобы рассчитать платеж, сначала из доходов за 2017 год вычтите расходы, а затем 300 тыс. руб. Полученную разницу умножьте на 1 процент. Перечислить деньги в бюджет требуется не позднее 2 июля 2018 года (п. 2 ст. 432 НК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.