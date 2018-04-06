Предпринимателю необходимо рассчитать взносы исходя из налоговой базы по упрощенке за вычетом 300 тыс. руб.

Бизнесмены платят взносы в ПФР по тарифу 1 процент, если доходы превысили 300 тыс. руб. Например, бизнесмен на упрощенке с объектом «доходы» вычтет 300 тыс. руб. из дохода (п. 9 ст. 430 НК).

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Минфин требует от предпринимателей больше взносов

Верховный суд разрешал посчитать взносы из разницы между базой по упрощенке и суммой в 300 тыс. руб. (определение от 22.11.2017 № 303-КГ17-8359).

Чтобы рассчитать платеж, сначала из доходов за 2017 год вычтите расходы, а затем 300 тыс. руб. Полученную разницу умножьте на 1 процент. Перечислить деньги в бюджет требуется не позднее 2 июля 2018 года (п. 2 ст. 432 НК).

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