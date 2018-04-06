186 апреля 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя. У него несколько видов бизнеса. Один из дополнительных видов деятельности он хочет сделать основным, а основной — дополнительным. Кроме того, в ближайшем будущем он планирует заняться совсем новым делом. Вправе ли налоговики оштрафовать его по статье 14.25 КоАП, если не сообщить об изменениях?

Тема:

отвечает:

Штраф возможен, если предприниматель не сообщит о новом виде деятельности.

Сведения о видах деятельности предпринимателя перечислены в ЕГРИП. Один из видов деятельности основной, все остальные дополнительные. Если у предпринимателя поменялись местами виды бизнеса, но он не сообщил об этом, это не нарушение. За это штраф не положен.

Сообщить о добавлении новых видов бизнеса надо в течение трех рабочих дней с начала ведения деятельности (подп. «о» п. 2, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Если бизнесмен не уложится в срок, инспекторы вправе выписать штраф 5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 14.25 КоАП). Но чаще всего проверяющие ограничиваются предупреждением, штрафуют по этой статье редко.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.