Штраф возможен, если предприниматель не сообщит о новом виде деятельности.

Сведения о видах деятельности предпринимателя перечислены в ЕГРИП. Один из видов деятельности основной, все остальные дополнительные. Если у предпринимателя поменялись местами виды бизнеса, но он не сообщил об этом, это не нарушение. За это штраф не положен.

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Как убедить налоговую и фонды снизить штраф

Сообщить о добавлении новых видов бизнеса надо в течение трех рабочих дней с начала ведения деятельности (подп. «о» п. 2, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Если бизнесмен не уложится в срок, инспекторы вправе выписать штраф 5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 14.25 КоАП). Но чаще всего проверяющие ограничиваются предупреждением, штрафуют по этой статье редко.

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