НДФЛ надо было удержать при расчете, а теперь налоговики вправе оштрафовать вас.

Работодатель — налоговый агент. А значит, одна из его обязанностей — удерживать налог при выплате дохода. Вы этого не сделали. Тот факт, что позже компания перечислила деньги в бюджет, не имеет значения.

Фактически вы не удерживали налог с доходов сотрудника, а заплатили его из своих средств. Кодекс запрещает это делать (п. 9 ст. 226 НК). Такую сумму стоит вернуть как ошибочный платеж. Для этого напишите заявление в инспекцию. Сделать это можно в течение трех лет после уплаты. Позже вернуть налог не получится.

Необходимо сообщить в инспекцию, что вы не удержали налог. Для этого не позднее 1 марта подайте 2-НДФЛ с признаком 2 (утв. приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485). Отразите в ней окончательный расчет при увольнении и сумму неудержанного налога. Инспекторы вышлют «физику» уведомление (п. 6 ст. 228 НК). Оплатить налог он должен не позднее 3 декабря 2018 года.

Так как вы не удержали налог, инспекторы вправе вас оштрафовать по статье 123 НК. Размер штрафа — 20 процентов от суммы налога.

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