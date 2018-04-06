116 апреля 2018

В 2013 году наша компания приобрела новый автомобиль. В Перечне Минпромторга машина была в категории стоимостью от 3 до 5 млн руб. Три года мы платили налог с повышающим коэффициентом. В 2017 году перечень поменялся и автомобиль попал в категорию машин дороже 5 млн руб. Инспекторы требуют применить повышающий коэффициент при расчете транспортного налога за 2017 год. Это законно?

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отвечает:

Инспекторы правы.

Налог необходимо увеличить на повышающий коэффициент. С дорогих машин собственники платят увеличенный налог. Коэффициент зависит от стоимости автомобиля и его возраста. Категории машин и их стоимость каждый год определяет Минпромторг.

Причем в перечне транспорт распределен не по реальной стоимости, а по средней. Она может увеличиваться. 2017 год был пятым с года выпуска машины (письмо ФНС от 02.03.2015 № БС-4-11/3274@). А значит, при расчете налога надо применить коэффициент 2 (п. 2 ст. 362 НК).

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