Инспекторы правы.

Налог необходимо увеличить на повышающий коэффициент. С дорогих машин собственники платят увеличенный налог. Коэффициент зависит от стоимости автомобиля и его возраста. Категории машин и их стоимость каждый год определяет Минпромторг.

Важная статья:

Можно снизить транспортный налог

Причем в перечне транспорт распределен не по реальной стоимости, а по средней. Она может увеличиваться. 2017 год был пятым с года выпуска машины (письмо ФНС от 02.03.2015 № БС-4-11/3274@). А значит, при расчете налога надо применить коэффициент 2 (п. 2 ст. 362 НК).

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