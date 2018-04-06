Вы вправе заявить вычет на основании собственного счета-фактуры.

Возврат качественного товара — это обратная реализация. То есть его оформляют как обычную поставку. Так как контрагент на упрощенке, он не платит НДС (п. 2 ст. 346.11 НК). А значит, выставлять счет-фактуру он вам не обязан. Но это не значит, что вы не сможете принять к вычету НДС, который начислили при отгрузке.

Важная статья:

Осторожнее с вычетами НДС по командировочным и подотчетным

Покупатель возвращает все полностью, поэтому вы вправе заявить вычет на основании счета-фактуры, который выставили покупателю при отгрузке. Для вычета зарегистрируйте в книге покупок счет-фактуру, который ранее регистрировали в книге продаж (письмо Минфина от 19.03.2013 № 03-07-15/8473).