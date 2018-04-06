Сотруднику положены суточные и за дни задержки в командировке.

За каждый день командировки начисляют суточные (ст. 168 ТК). Исключение только у однодневных служебных поездок — тогда суточные не положены (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749).

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Исключать ли выходные из командировки

На день задержки надо продлить срок командировки. А значит, необходимо выдать сотруднику суточные. Кроме того, так как задержка пришлась на рабочий день, то сотруднику необходимо начислить и средний заработок. Если бы задержка попала на выходной или нерабочий праздник, то потребовалось бы заплатить двойной оклад.