286 апреля 2018

Сотрудник должен был вернуться из командировки 2 апреля. Но рейс задержали, и работник смог вылететь только 3 апреля. Все это время он провел в гостинице, куда его определил аэропорт. То есть сотрудник фактически не работал. Положены ли суточные за этот день?

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отвечает:

Сотруднику положены суточные и за дни задержки в командировке.

За каждый день командировки начисляют суточные (ст. 168 ТК). Исключение только у однодневных служебных поездок — тогда суточные не положены (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749).

На день задержки надо продлить срок командировки. А значит, необходимо выдать сотруднику суточные. Кроме того, так как задержка пришлась на рабочий день, то сотруднику необходимо начислить и средний заработок. Если бы задержка попала на выходной или нерабочий праздник, то потребовалось бы заплатить двойной оклад.

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