Безопаснее удержать налог с компенсации.

Компенсация абонемента — это натуральный доход работника (п. 1 ст. 210, подп. 1 п. 2 ст. 211 НК). А значит, нужно исчислить и удержать НДФЛ при ближайшей выплате работнику.

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Компенсацию отразите в 6-НДФЛ. В разделе 1 запишите сумму компенсации в периоде, когда вы выдали сотрудникам деньги. А строку 070 заполняйте, когда удержите налог. Тогда же заполните раздел 2.

Но в суде можно доказать, что удерживать налог не надо. По ТК работодатели обеспечивают нормальные условия труда. В частности, оплачивают занятия спортом (приказ Минтруда от 16.06.2014 № 375н). Значит, в расходах заинтересована компания, работник не получает доход (постановление Третьего арбитражного суда от 31.03.2014 № А74-6107/2013). Если не удерживаете НДФЛ, то в расчете 6-НДФЛ не показывайте доходы.