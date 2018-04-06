Все зависит от доли учредителя в уставном капитале.

Кодекс определяет выплаты, которые не надо учитывать при расчете налога на прибыль. Полученные займы — это не доход, его сумма не увеличивает налог на прибыль (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК). Причем без разницы, кто дал вам деньги: сотрудник, учредитель, контрагент и т. д.

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Прощенную кредиторку по общему правилу нужно учесть в доходах (п. 8 ст. 250 НК). При этом деньги становятся собственностью компании. Но если их получили от учредителя, у которого доля в уставном капитале более 50 процентов, то не нужно включать сумму прощенного долга в доходы (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК).

Обычно передачу имущества от учредителя оформляют отдельным договором. Но инспекторы не будут предъявлять претензии, если составить только соглашение о прощении долга.

Если же учредитель владеет ровно 50 процентами уставного капитала или меньше, то прощенный заем становится безвозмездно полученным имуществом. Его потребуется включить в доходы и заплатить налог на прибыль. Это правило в 2018 году не изменилось.