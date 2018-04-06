96 апреля 2018

Мы заключили договор с крупным клиентом. По условиям контракта он перечислит деньги после поставки. Поэтому учредитель компании выдал нам беспроцентный заем, чтобы мы купили товар. Теперь учредитель простил компании долг. Надо ли включить эту сумму в доходы?

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отвечает:

Все зависит от доли учредителя в уставном капитале.

Кодекс определяет выплаты, которые не надо учитывать при расчете налога на прибыль. Полученные займы — это не доход, его сумма не увеличивает налог на прибыль (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК). Причем без разницы, кто дал вам деньги: сотрудник, учредитель, контрагент и т. д.

Прощенную кредиторку по общему правилу нужно учесть в доходах (п. 8 ст. 250 НК). При этом деньги становятся собственностью компании. Но если их получили от учредителя, у которого доля в уставном капитале более 50 процентов, то не нужно включать сумму прощенного долга в доходы (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК).

Обычно передачу имущества от учредителя оформляют отдельным договором. Но инспекторы не будут предъявлять претензии, если составить только соглашение о прощении долга.

Если же учредитель владеет ровно 50 процентами уставного капитала или меньше, то прощенный заем становится безвозмездно полученным имуществом. Его потребуется включить в доходы и заплатить налог на прибыль. Это правило в 2018 году не изменилось.

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