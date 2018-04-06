166 апреля 2018

С 1 марта вступила в силу Инструкция ЦБ от 16.08.2017 № 181-И. Паспорт сделки отменили. Как поставить контракт на учет? В какой срок банк поставит контракт на учет?

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отвечает:

Резидент должен представить в банк контракт и подтверждающие документы.

При этом российские экспортеры вправе представить только сведения о контракте по форме банка, а сам договор принести в течение 15 рабочих дней после постановки контракта на учет [п. 5.3 Инструкции № 181-И]. У импортеров нет такой возможности.

Банк должен поставить контракт на учет и присвоить ему уникальный номер не позднее следующего рабочего дня после представления документов. Еще один рабочий день у банка есть, чтобы сообщить резиденту уникальный номер контракта [п. 5.5, 5.8 Инструкции № 181 И]. То есть по новым правилам эта процедура будет проходить быстрее.

На оформление паспорта сделки у банков есть три рабочих дня после представления информации. Еще два рабочих дня отводится, чтобы направить оформленный паспорт сделки резиденту [п. 6.7, 6.8 Инструкции ЦБ от 04.06.2012 № 138-И].

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