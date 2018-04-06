296 апреля 2018

С 14 мая будет действовать новая редакция КоАП. Будут штрафовать должностных лиц. То есть проверяющие будут вправе оштрафовать главбуха?

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Не всегда.

Сейчас по статье 15.25 КоАП штрафуют компании, должностных лиц и «физиков». Но в примечаниях к статье сказано, что «должностные лица» — это предприниматели. Правда, это касается частей 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП. То есть сейчас сотрудников не штрафуют за нарушение по этим пунктам. Но Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ, который вступает в силу 14 мая 2018 года, вносит изменения в эту норму. Примечания не будут действовать.

Пункты статьи 15.25 КоАП уточнят: введут ответственность для компаний, предпринимателей и ответственных сотрудников. Например, если иностранный покупатель оплатил товар позже, чем предусматривает договор, то российскую компанию могут оштрафовать на 75–100 процентов недополученной выручки. Наказание у ответственного сотрудника меньше — от 20 до 30 тыс. руб. [п. 4, 4.1 КоАП в ред. закона № 325-ФЗ]. Но оштрафовать главбуха вправе, только если докажут его вину. Наказать могут одновременно и компанию, и ответственного сотрудника.

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