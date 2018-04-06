С 14 мая изменятся две статьи Закона № 173-ФЗ. Обязательно отразите во внешнеторговых контрактах сроки, в которые стороны должны исполнить обязательство по договору, — поставить товар, оказать услугу, перечислить оплату и т. д. [п. 1.1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ в ред. Закона № 325-ФЗ].

Чтобы снизить риски нарушения требований о репатриации валютной выручки, стороны и до этого чаще всего прописывали такие условия в контрактах. Поэтому для большинства компаний ничего особо не изменится. В банки надо будет сообщать не об ожидаемых, а о точных сроках получения и возврата валютной выручки по контракту. Иначе банк вправе отказаться принимать контракт на обслуживание.