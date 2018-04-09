Нельзя отказать работнику, если он постоянно меняет карту для зарплаты и несет заявления с новыми реквизитами.

ТК не ограничивает сотрудника в том, как часто он может поменять банк. Это можно делать сколько угодно раз.

Важная статья:

Подотчетные можете закинуть на зарплатную карту сотрудника

Есть лишь одно условие для сотрудника — он должен предупредить работодателя о новом счете за пять рабочих дней до срока выдачи зарплаты. Тогда компания не вправе отказаться переводить деньги по новым реквизитам (ст. 136 ТК).

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