179 апреля 2018

Можно ли отказаться каждый раз платить зарплату сотруднику на новую карту?

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отвечает:

Нельзя отказать работнику, если он постоянно меняет карту для зарплаты и несет заявления с новыми реквизитами.

ТК не ограничивает сотрудника в том, как часто он может поменять банк. Это можно делать сколько угодно раз.

Есть лишь одно условие для сотрудника — он должен предупредить работодателя о новом счете за пять рабочих дней до срока выдачи зарплаты. Тогда компания не вправе отказаться переводить деньги по новым реквизитам (ст. 136 ТК).

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