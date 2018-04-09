459 апреля 2018

Можно ли отказаться переводить сотруднику деньги на чужой счет?

Тема:

отвечает:

Можно отказать работнику в просьбе перечислить его зарплату другому человеку или организации. Работодатель обязан перечислять заработок именно сотруднику.

Если хотите, можете пойти сотруднику навстречу. Он должен написать заявление о выплате на имя другого человека. Работник пропишет сведения для платежки. Заявление подтвердит, что получатель зарплаты поменялся по инициативе работника. При этом компания будет начислять деньги в пользу работника.

Трудинспекторы считают, что кодекс не запрещает, а даже предусматривает возможность перечислить деньги другому человеку по поручению работника (ч. 5 ст. 136 ТК). Но это нужно прописать в трудовом договоре.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.