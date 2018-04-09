Можно отказать работнику в просьбе перечислить его зарплату другому человеку или организации. Работодатель обязан перечислять заработок именно сотруднику.

Если хотите, можете пойти сотруднику навстречу. Он должен написать заявление о выплате на имя другого человека. Работник пропишет сведения для платежки. Заявление подтвердит, что получатель зарплаты поменялся по инициативе работника. При этом компания будет начислять деньги в пользу работника.

Трудинспекторы считают, что кодекс не запрещает, а даже предусматривает возможность перечислить деньги другому человеку по поручению работника (ч. 5 ст. 136 ТК). Но это нужно прописать в трудовом договоре.

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