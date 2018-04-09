269 апреля 2018

Можно ли отказаться перечислять зарплату сотрудника на кредитку?

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отвечает:

Нельзя отказать работнику, который просит переводить деньги на кредитку.

Сотрудник может получать деньги на карту, которую открыл через работодателя, или любую другую. И не важно, дебетовая это карта или кредитка. Любая из них привязана к счету работника в банке. Значит, работодатель выполняет требования кодекса о способе выдать заработок (ст. 136 ТК).

Бухгалтерия не обязана разбираться, какую именно собственную карту сотрудник хочет использовать, чтобы получать зарплату. А за отказ работнику трудинспекция может оштрафовать организацию на сумму до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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