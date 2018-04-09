Можно отказать работнику, который желает получать заработок частями на несколько карт. В кодексе прописали право работника заменить банк, но нельзя требовать разбивать зарплату между разными картами.
- Важная статья:
- Платим сотруднику зарплату на разные карты
Трудинспекторы считают, что компания вправе отказать работнику, если он просит перечислять зарплату в разные банки.
Чтобы исключить споры, запишите в трудовом или коллективном договоре, что компания перечисляет все выплаты на один счет.
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