429 апреля 2018

Можно ли отказаться делить зарплату сотрудника между разными картами?

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отвечает:

Можно отказать работнику, который желает получать заработок частями на несколько карт. В кодексе прописали право работника заменить банк, но нельзя требовать разбивать зарплату между разными картами.

Трудинспекторы считают, что компания вправе отказать работнику, если он просит перечислять зарплату в разные банки.

Чтобы исключить споры, запишите в трудовом или коллективном договоре, что компания перечисляет все выплаты на один счет.

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